MLB: Vladimir Guerrero Jr descomunal para cerrar una temporada brutal

Vladimir Guerrero Jr ha estado imparable a lo largo del mes de septiembre en Grandes Ligas. El dominicano ha sido la piedra angular de Azulejos de Toronto en un año donde buscan ganar la División. Con eso en mente, el pelotero ha estado imparable registrando números sensacionales.

Guerrero Jr en 18 juegos del mes de septiembre está bateando .366 con un OPS de .916. Es un nivel imparable para entrar en postemporada y ayudar al equipo a llegar a Serie Mundial. Su disciplina en el plato y la consistente producción ofensiva está llevando al equipo a la tierra prometida.

Azulejos ha ganado 10 de eso 18 juegos con Vladimir en un nivel estelar, siendo importante en varios cierres de encuentros cerrados. Su nivel lo está llevando a cerrar la temporada regular con números de un líder silencioso, pero con un gran poder de contagio para sus compañeros.

Números de Vladimir Guerrero Jr en septiembre 2025

La temporada regular de Azulejos de Toronto aún no está cerrada, necesitan ganar un par de juegos para cerrar el título divisional. En ese contexto, la tarea de Vladimir Guerrero Jr ha sido excepcional, ya que necesitan de mucha ofensiva para sacar los resultados.

- 18 juegos, 71 turnos, 9 anotadas, 26 hits, 3 dobles, 2 jonrones, 7 impulsadas, 1 base robada, .366 promedio, .423 OBP, .493 SLG, .916 OPS

Vladimir Guerrero Jr jugará la postemporada 2025

Según las proyecciones de FanGraphs, los Azulejos de Toronto tienen un 100% de probabilidades de clasificar a la postemporada en 2025. El rendimiento descomunal de Vladimir Guerrero Jr en septiembre ha sido clave para consolidar ese escenario.