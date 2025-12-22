Parx Racing coronará campeón a un venezolano y adicionará nuevos días de carreras para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 tendrá por tercera vez, y de manera consecutiva como jinete campeón al venezolano Mychel Sánchez, quien ha liderado los jockeys de Venezuela en cuanto victorias se refiere. Radico en Pensilvania, Sánchez, ha sumados sus mejores logros en el circuito de Pax Racing, donde ha permanecido con el control total sobre el standing.

Además, Parx Racing, para la temporada 2026 anunció que el Derby de Pensilvania BetParx (G1) con premio de $1 millón, fue programado para el sábado 19 de septiembre, y encabezará el calendario de carreras en vivo para la siguiente zafra.

Parx Racing con nuevos programas de carreras

La pista, que normalmente opera un calendario de lunes, martes y miércoles durante todo el año con fechas seleccionadas los viernes y fines de semana, albergará 149 días de carreras en vivo durante todo el año.

En 2026, se celebrarán carreras los tres sábados de la Triple Corona (2 mayo Kentucky Derby (G1), 16 mayo Preakness Stakes (G1) y 6 de junio, el Belmont Stakes (G1)), así como el viernes de Kentucky Oaks (1 de mayo).

Además, se celebrarán carreras el sábado 18 de julio con motivo del Día de Pensilvania en las carreras, el sábado 15 de agosto con motivo del Día del Propietario y se ofrecerá una tarjeta dominical el Día del Padre (21 de junio).

Como en años anteriores, habrá un descanso de tres semanas en las carreras en vivo desde la última semana de julio hasta las dos primeras semanas de agosto. En 2026, también habrá una semana de descanso tras el Derby de Pensilvania.

Se han agregado carreras los jueves al calendario para el mes de noviembre, así como carreras en vivo el Viernes Negro después del Día de Acción de Gracias.