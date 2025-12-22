¡Todo listo en California! La temporada Classic Meet y Hollywood Meet arrancará con el Malibú S. (G1)

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Santa Anita, esta semana tendrá el opening day del Classic Meet inicia el domingo 28 de diciembre, donde incluye el Malibú (G1), La Brea (G1) y el American Oaks (G1). Entre el Classic Meet y el Hollywood Meet, contarán ahora con 79 carreras con valor de $11 millones.

Inicialmente se tenía previsto y como de costumbre, que el opening day seria el 26 de diciembre, sin embargo, se prevé fuertes lluvias para ese día. Por consiguiente las autoridades decidieron posponer la jornada inaugural para el domingo 28.

Santa Anita Park: Classic Meet inicia el 28 de diciembre

El hipódromo de Santa Anita iniciará una nueva temporada el domingo 28 de diciembre con la jornada inaugural del tradicional Classic Meet. Este meet durará 46 días, hasta la clausura del Hollywood Meet, el 14 de junio. Santa Anita albergará 81 stakes a lo largo de 76 días de carreras, incluyendo el recientemente renombrado D. Wayne Lukas Stakes (G2) y el histórico Handicap Santa Anita (G1) como el prestigioso Derby Santa Anita (G1) el 4 de abril.

El Santa Anita Park Classic Meet y el Hollywood Meet ofrecerán 11,75 millones de dólares en premios. El Classic Meet de Santa Anita Park, que inicia el 26 de diciembre, contará con seis stakes de grado; el Malibú S (G1) La Brea S (G1) y el American Oaks (G1). Además, el Laffit Pincay Jr. (G2), el Mathis Mile S (G2) y el San Gabriel (G3).

Este Meet también programó cinco stakes exclusivos para ejemplares nacidos en el estado, el “California Cup Day”; el California Chrome California Cup Derby y el Leigh Ann Howard California Cup Oaks. El Classic Meet, finaliza el domingo 5 de abril.

Santa Anita Park: Hollywood Meet contará con 30 días

Tras una semana de descanso, Santa Anita reanudará las carreras en vivo con el inicio de la temporada de Hollywood de 30 días, el viernes 17 de abril. Lo más destacado será el Día de los Caídos, el lunes 25 de mayo, que incluye la 1ª Shoemaker Mile, la 1ª Gamely y la 2ª Hollywood Gold Cup.

Se correrá el “California Gold Rush Day”, que se disputarán cinco carreras más para caballos nacidos en el estado. Entre ellas el Snow Chief Stakes, y el Melair Stakes.

En junio, se corre la tradicional prueba de clausura del Hollywood Meet será el San Juan Capistrano (G3). Esta será la 87.ª edición de esta carrera de césped de aproximadamente 2.8 kilómetros (1 ¾ millas) para caballos de 3 años en adelante.

Santa Anita ofrecerá carreras Ruta al Kentucky Derby

El San Felipe forma parte del sólido programa de Santa Anita para caballos de tres años con aspiraciones a la Triple Corona. La serie comienza el 10 de enero con el San Vicente (G2). Continúa con el Robert B. Lewis (G3) el 7 de febrero, el San Felipe se correrá el día del Big 'Cap y concluye con el Santa Anita Derby (G1) el 4 de abril. Este programa también incluirá el Santa Anita Oaks, y el Monrovia (G3).