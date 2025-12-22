¡Confirmado el Big A! Aqueduct en año nuevo arranca el Winter Meet 2026 con duración de 45 días de carreras

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación de Carreras de Nueva York, Inc. (NYRA) anunció el calendario de carreras para la temporada de invierno de 2026 correspondiente para el Hipódromo Aqueduct, que incluirá 20 stakes con un valor total de más de 3.1 millones de dólares en premios.

La competición de invierno del Aqueduct 2026 comenzará el miércoles 1 de enero y continuará hasta el domingo 30 de marzo. A excepción del 8 de enero. Las carreras se realizarán de jueves a domingo hasta el 15 de febrero y de viernes a domingo desde el 20 de febrero hasta finales de marzo. La competición de invierno ofrecerá un total de 45 días de carreras en vivo.

Kentucky Derby: New York comienza el 2026 con las primeras clasificatorias

El primer stakes en la reunión invernal de la Big A, será el sábado 3 de enero con dos selectivas de $150,000 en una milla, incluyendo la Busanda para potrancas de tres años, que otorgará 20-10-6-4-2 puntos de clasificación para el Kentucky Oaks a las cinco primeras. También se disputará la Jerome, la primera de tres carreras preparatorias para el Kentucky Derby en la reunión, que otorgará 10-5-3-2-1 puntos de clasificación.

El sábado 31 de enero se disputarán tres carreras clásicas, encabezadas por la Withers en $200,000, que ofrece 20-10-6-4-2 puntos clasificatorios para el Derby de Kentucky.

La carrera principal del calendario invernal de carreras de stakes es la del sábado 28 de febrero, que ofrece cuatro stakes, encabezadas por la Gotham (G3), de $300,000, que otorga puntos clasificatorios para el Kentucky Derby por 50-25-15-10-5; y la Busher, de $200,000, para potrancas de 3 años, que otorga puntos clasificatorios para el Kentucky Oaks por 50-25-15-10-5.

Aqueduct: New York cerrara con jornadas selectivas de alto nivel

El primer mes de competencias tendrá como pruebas rentadas; La Ladies de $135,000, la Interborough de $135,000, el Toboggan de $150,000 y la Ruthless Stakes en $135,000.

La jornada exclusiva para ejemplares nacidos y criados en New York, contará con el Damon Runyon y el East View, para tresañeros y para los mayores el Say Florida Sandy, todas con premio de $135,000.

La Gotham Day (28 de febrero) incluye la Tom Fool (G3), de $175,000 y la Stymie, de $150,000. Además, el Gotham (G3) y la Busher S.

El calendario de marzo contará con seis Stakes. La Correction de $135,000, el Gander de $135,000 y la Maddie May de $135,000 el 7 de marzo. Así como también, la Jimmy Winkfield, con un premio de 135.000 dólares. El domingo 29 de marzo cierre de meeting ofrecerán la Haynesfield Staes de $135,000, y la Top Flight Stakes de $175,000.

﻿