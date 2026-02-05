¡No debe fallar! Moon Spun con Javier Castellano busca su cuarta victoria consecutiva en el Ladies Turf Sprint de $125,000

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Gulfstream Park, preparó una cartelera de 12 competencias, en la que incluyó el Ladies Turf Sprint de $ 125,000 un sprint de 1,000 metros en pista de grama, exclusiva para yeguas maduras. Esta prueba atrajo a ocho participantes.

Entre las inscritas se encuentra Moon Spun con la monta del jinete venezolano Salón de la Fama, Javier Castellano, quien formará yunta con el veterano entrenador Brian Lynch.

Gulfstream Park: El Ladies Turf Sprint fue reservada para la décima de la jornada

La décima carrera de la jornada del sábado en Gulfstream Park, fue reservada para el Ladies Turf Sprint en 1,000 metros en pista de grama con la participación de ocho yeguas maduras, en la que se encuentra Moon Spun, de 5 años, propiedad de Town y Country Racing, que buscará extender su racha a cuatro victorias al hilo, en la que incluye el Abundantia Stakes con el mismo Javier Castellano en Gulfstream Park.

En la Abundantia, Moon Spun se batió en duelo con Etrurian en la delantera y luego mantuvo a raya a Haulin Ice durante la recta final para imponerse por un cuello. Entre sus rivales potenciales se encuentran las ganadoras de múltiples stakes Choose Joy y Twirling Queen.

Choose Joy, es una veterana de nueve años que tiene en su haber 10 victorias y producción de $443,535 en premios para su dueño y entrenador Steve Dwoskin. Viene de un quinto lugar a menos de dos cuerpos, en la Abundantia.

La yegua de 5 años de Hernán Gómez, Twirling Queen, entrenada por José Francisco D’Angelo, es la más rica del Ladies Turf Sprint, con un capital de $627,076 en 17 participaciones, siete de ellas victorias. Cuatro de sus triunfos han sido en carreras stakes, incluyendo la Melody of Colors de 2024 en Gulfstream, Mamzelle y Coronation, como parte de una racha de cuatro lauros.

Completa la lista: Flamingo Way, Le Amazonia, Cart Girl Sam, Tree C's Kai, y Without Cause. Esta prueba inicia a las 5:49 p.m. hora venezolana.