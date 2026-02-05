Novia de Vinicius podría poner en riesgo su carrera: "Puede dar positivo en dopaje"

Suscríbete a nuestros canales

La rutina general de un atleta a nivel profesional es sumamente estricta y cuando se habla de un futbolista élite, mucho más. No obstante, aparentemente la novia de Vinicius Júnior, Virginia Fonseca, no tenía conocimiento de lo lejos que pueden llegar esas atenciones y pudo haberlo perjudicado sin estar consciente de ello.

Desde el entrenamiento, post entrenamiento, la dieta y hasta el uso de productos de higiene es manejado por el staff de la estrella del Real Madrid y la selección brasileña de fútbol.

Novia de Vinicius pudo haberlo involucrado en Dopaje:

De hecho, la pareja actual de "Vini, confesó recientemente en una entrevista que le realizó un programa del país carioca que no sabía que los productos que ella utilizara le pudieran afectar también al jugador, específicamente en el tema del dopaje.

"Si voy al ginecólogo y tengo que usar alguna pomada, tiene que pasar por su fisioterapeuta, porque tal vez puede dar positivo en dopaje”, dejando claro que no estaba al tanto de la magnitud del riesgo que eso podía conllevar hasta que fue notificada.

A eso añadió, "En el momento en que él me dijo eso, empecé a temblar. Pensé: ‘¿y si usé algo que no se puede?’". Fonseca, aclaró que ahora cualquier cosa que necesite aplicarse debe planteárselo inicialmente al fisioterapeuta de su novio, Vinicius.

Sorprendida con la vida de un profesional:

Para concluir su relato, la influencer brasileña destacó que le sorprende la disciplina que debe tener un jugador profesional, debido a que cumplen un estricto horario a cabalidad, para cada una de sus actividades.

Sin embargo, Virginia demostró que no es algo que le afecte, aunque sí le causó mucha impresión y todo parece indicar que se adaptó bastante bien a ese estilo de vida.