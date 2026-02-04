Newell's Old Boys prepara el terreno para el regreso de Leo Messi

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente de Newell's Old Boys, el club donde Lionel Messi dio sus primeros pasos, ha revelado oficialmente que existe un plan en marcha para traer a la superestrella de regreso a casa. "Estamos trabajando para que Leo juegue en Newell's durante el primer semestre de 2027", afirmó Juan Manuel Medina en declaraciones a la publicación argentina TN.

Un proyecto de escala nacional

Aunque Medina confirmó que aún no hay nada cerrado, señaló que la idea comenzó a gestarse en 2024. Según diversos informes, el club ya ha mantenido conversaciones informales con el entorno del astro argentino para sondear la posibilidad.

Para la directiva de la "Lepra", este movimiento trasciende lo estrictamente deportivo. "Es un proyecto que va más allá de Newell's; es un proyecto para la ciudad de Rosario, para la provincia y para todo el fútbol argentino", explicó Medina. Sin embargo, reconoció que el éxito de la operación dependerá de lo que el club pueda ofrecer en términos de infraestructura y de un programa deportivo que resulte competitivo para el "10".

El presente en Miami y el contrato vigente

El camino hacia el regreso no será inmediato. Messi se unió al Inter Miami en julio de 2023 y, tras un éxito rotundo, renovó su contrato el pasado octubre hasta el final de la temporada 2028 de la MLS.

Desde su llegada a Norteamérica, el impacto de Messi ha sido histórico. Lideró al equipo de Florida a conquistar la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025. Además, marcó un hito personal al convertirse en el primer jugador en la historia de la liga estadounidense en ganar dos premios MVP de forma consecutiva.

El vínculo inquebrantable con Rosario

La relación entre Messi y Newell's es profunda. Leo formó parte de las categorías inferiores del club (la famosa "Máquina del 87") antes de partir hacia Barcelona a los 13 años. A pesar de su éxito global, nunca ha ocultado su sentimiento por los colores rojo y negro. Ya en 2017, durante su etapa en España, confesó que su gran sueño pendiente era jugar profesionalmente en el Coloso del Parque.

Actualmente, el Estadio Marcelo Bielsa ya rinde homenaje a su figura con una tribuna que lleva su nombre, reflejando la idolatría que la hinchada siente por él.

El horizonte: El Mundial y los 39 años

A corto plazo, el mundo del fútbol está pendiente de la participación de Messi en la Copa del Mundo de este verano. A sus casi 39 años, se espera que lidere a la Selección Argentina en la defensa del título, aunque el capitán todavía no ha confirmado oficialmente su presencia en el torneo. De concretarse el plan de Newell's para 2027, Messi llegaría a Rosario justo después de este gran compromiso internacional, cerrando un círculo romántico en su carrera profesional.