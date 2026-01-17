Messi y Antonela: Una historia de Amor que nació en Rosario y con la magia intacta

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi no solo ha mostrado una magia infinita en el mundo del fútbol, también lo ha hecho en el amor junto a su esposa Antonella Roccuzzo, quienes se han visto durante muchis años con una magia infinita como esposos.

La narrativa de esta pareja parece extraída de un guion cinematográfico. Todo comenzó en Rosario, Argentina, a finales de los años 90.

El Flechazo Inicial (1996-2000)

El primer encuentro : Se conocieron cuando Messi tenía 9 años y Antonela 8. Fue gracias a Lucas Scaglia , primo de Antonela y compañero de Leo en las inferiores de Newell's Old Boys, quien los presentó durante un verano en Punta Mogotes.

Las cartas de amor : Desde pequeño, un Messi decidido le escribía cartas a Antonela asegurándole que "algún día serían novios".

La separación: En el año 2000, la carrera de Leo lo obligó a mudarse a Barcelona para iniciar su tratamiento hormonal y unirse a "La Masia", lo que puso una pausa física a su vínculo.

El Reencuentro y la Consolidación (2005-2009)

El destino volvió a unirlos en 2005 tras una tragedia personal de Antonela. Messi viajó inmediatamente a Argentina para acompañarla, un gesto que marcó el inicio de su relación formal, aunque se mantuvo en secreto por varios años. No fue hasta febrero de 2009 cuando el astro argentino confirmó públicamente que tenía novia en una entrevista televisiva.

La Boda del Siglo y la Familia Messi-Roccuzzo

Tras años de convivencia en Barcelona, la pareja decidió sellar su compromiso con una celebración que paralizó al mundo del deporte.

El Casamiento en Rosario

El 30 de junio de 2017, Messi y Antonela se casaron en su ciudad natal ante 260 invitados, incluyendo a estrellas como Neymar, Luis Suárez y Gerard Piqué. La novia lució un diseño exclusivo de Rosa Clará que requirió 200 horas de confección.

Los Tres Herederos: Thiago, Mateo y Ciro

La pareja ha formado una familia que es el centro de sus vidas: