Messi dispara las acciones de Coca-Cola por reveladora confesión ¡Ingreso millonario!

A pesar de tener contratos con Pepsi, el jugador argentino ocasionó un alza en la empresa que le generó ganancias millonarias en pocos días

Kleimar Reina
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 05:40 pm
Lionel Messi / Cortesía
Una reveladora entrevista para el canal de YouTube Luzu TV, Lionel Messi confesó su bebida predilecta para tomar vino, una mención que disparó las acciones de Coca-Cola y generó ganancias millonarias para la empresa.

El astro del fútbol sin querer ofreció una publicidad a la empresa de bebidas con una única mención en una conversación de más de una hora y 4 millones de visualizaciones desde su publicación hace seis días.

El gusto de Messi por Sprite y el vino

Esta charla donde el jugador argentino se sinceró sobre varios temas y se mostró abiertamente sin máscaras, derivó en un comentario divertido sobre su bebida alcohólica favorita y cómo la acompañaba para hacer efecto más rápido.

“Me gusta el vino, tomo así vino, si no, es la misma de siempre: Vino con Sprite, viste, para que pegue rápido”, dijo Messi sin saber que este comentario generaría una reacción inmediata en su público y una acción favorable para la empresa.

Coca-Cola incrementa sus acciones gracias a Lionel Messi

La maca de gaseosa Sprite, propiedad de Coca-Cola, aumentó sus ventas y ocasionó que las acciones incrementaran: $12,900 millones en capitalización de mercado, lo que representa el 2,6%. Si bien no fue un anuncio pagado, el efecto que tiene el astro en el mundo es innegable.

A pesar de este lado favorable para la empresa, su competencia más cercana Pepsi no estaría contenta con este incremento, debido a que Lionel Messi tiene patrocinio y ha sido imagen de PepsiCo.

