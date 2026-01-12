Messi dispara las acciones de Coca-Cola por reveladora confesión ¡Ingreso millonario!

Suscríbete a nuestros canales

Una reveladora entrevista para el canal de YouTube Luzu TV, Lionel Messi confesó su bebida predilecta para tomar vino, una mención que disparó las acciones de Coca-Cola y generó ganancias millonarias para la empresa.

El astro del fútbol sin querer ofreció una publicidad a la empresa de bebidas con una única mención en una conversación de más de una hora y 4 millones de visualizaciones desde su publicación hace seis días.

El gusto de Messi por Sprite y el vino

Esta charla donde el jugador argentino se sinceró sobre varios temas y se mostró abiertamente sin máscaras, derivó en un comentario divertido sobre su bebida alcohólica favorita y cómo la acompañaba para hacer efecto más rápido.

“Me gusta el vino, tomo así vino, si no, es la misma de siempre: Vino con Sprite, viste, para que pegue rápido”, dijo Messi sin saber que este comentario generaría una reacción inmediata en su público y una acción favorable para la empresa.

Coca-Cola incrementa sus acciones gracias a Lionel Messi

La maca de gaseosa Sprite, propiedad de Coca-Cola, aumentó sus ventas y ocasionó que las acciones incrementaran: $12,900 millones en capitalización de mercado, lo que representa el 2,6%. Si bien no fue un anuncio pagado, el efecto que tiene el astro en el mundo es innegable.

A pesar de este lado favorable para la empresa, su competencia más cercana Pepsi no estaría contenta con este incremento, debido a que Lionel Messi tiene patrocinio y ha sido imagen de PepsiCo.