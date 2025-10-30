¿Se viene colaboración? Bad Bunny y Messi juntos en Miami

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles 29 de octubre, se hicieron virales unas imágenes de Lionel Messi y Bad Bunny en las calles de Miami, aparentemente grabando juntos, lo que despertó la curiosidad del público acerca de la razón que los llevó a trabajar en compañía.

Por supuesto, la escena no pasó desapercibida y, se les ve a las dos celebridades en medio de cámaras, luces, atuendos de Adidas y una atmósfera deportiva y urbana.

Fotos: Diggzy

¿Qué se traen entre manos Bad Bunny y Messi?

Las primeras miradas se inclinaron hacia la marca Adidas. En las fotos filtradas, tanto Messi como Bad Bunny visten prendas de la firma.

Vale recordar que, en octubre de 2024 juntos protagonizaron un video promocional para la misma marca. Aun así, no se descarta otro formato y podría tratarse de un video musical, un breve filme promocional o incluso algo cinematográfico.

Foto: Diggzy

Los rumores también sugieren que la idea es fusionar el mundo del fútbol con la música urbana en un proyecto que rompa esquemas.

Foto: Diggzy

Dos titanes del entretenimiento

Messi está en plena fase con el Inter Miami CF, renovando su contrato hasta 2028 y disputando playoffs decisivos. Por su parte, 'El Conejo Malo' se prepara para estar en el medio tiempo del Super Bowl LX el próximo febrero de 2026.

La confluencia de un ícono mundial del fútbol y un titán del trap/reggaetón se siente como un signo de los tiempos: multicultural, globalizado, híbrido. Lo que fusiona deporte, moda, música y mercadeo.