¡Se queda! Lionel Messi firma extensión de contrato con Miami Inter

Lionel Messi ha sellado su permanencia con Miami Inter hasta 2028 en la MLS. El astro argentino firmó una extensión de contrato con la franquicia de la Florida hasta diciembre del mencionado anunció el club en sus redes sociales.

El acuerdo, que había sido adelantado la semana pasada como un compromiso verbal, fue finalmente aprobado por la MLS tras cumplir con todos los procedimientos formales, de acuerdo con el reporte de Fabrizio Romano. Con esta extensión, el delantero reafirma su compromiso con el proyecto deportivo del club estadounidense, donde ha sido una figura clave tanto dentro como fuera del campo.

Después de una extraordinaria presentación en la temporada 2025, donde está nominado al MVP en la competición, Leo Messi seguirá su vida en los Estados Unidos tras llegar el pasado 15 de julio de 2023 como jugador franquicia con un contrato de dos años y medio, siendo un acuerdo que rompió récord dentro del equipo con su fichaje.

Lionel Messi y su paso exitoso con Inter Miami

Con esta renovación, Messi continuará vistiendo la camiseta del Inter Miami por tres años más, consolidando su rol como líder del equipo y embajador de la liga en el fútbol mundial. El ocho veces ganador del Balón de Oro no ha perdido tiempo desde que se uniformó con el club norteamericano, ganando la Leagues Cup 2023, MVP de la MLS 2024 y, más recientemente, la Bota de Oro 2025 tras anotar 29 goles en solo 28 partidos.

Además de eso, fue fundamental a conquistar la Supporters' Shield 2024, premio otorgado al equipo con el mejor récord de la temporada regular, según lo determina el sistema de puntos de la MLS. Su impacto también generó la llegada al club de otros referentes en el fútbol mundial como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquet, jugadores con quien compartió por primera vez en el FC Barcelona.

Su permanencia representa no solo un impulso deportivo para la franquicia, sino también un impacto significativo en términos de marketing y expansión del fútbol en Estados Unidos. En la vigente campaña, el experimentado busca convertirse en el primer futbolista de la historia en ganar el MVP en años consecutivos.