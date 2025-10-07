La MLS deja a la Vinotinto sin otro jugador para la doble fecha

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas noticias han surgido en la Vinotinto con movimientos recientes anunciados por la propia FVF (Federación Venezolana de Fútbol). Se trata de una baja en el listado anunciado por Oswaldo Vizcarrondo de cara a los dos amistosos para el mes de octubre: Argentina y Belice.

La ausencia para ambos partidos será la de Daniel Pereira, el mediocampista del Austin FC de la MLS (Major League Soccer), quien "no formará parte de la convocatoria debido a que cumplirá compromisos con su club", explicó el comunicado a la prensa.

Este desconvocatoria viene a sumarse a la situación de otro futbolista que pudo estar en la lista como David Martínez y que no llegó por "compromisos con su club", Los Angeles FC.

La Vinotinto y la juventud

En esa misma comunicación de la FVF se apuntó a la incorporación de un jugador en la línea joven de este llamado. Se trata del jugador Juan Rojas, quien milita también en la competición estadounidense con el Orlando City.

Esta inclusión causa sorpresa particularmente porque Rojas aún no ha debutado como profesional y podría hacerlo en caso que Vizcarrondo le de la oportunidad en ambos compromisos.

A su vez, el guardameta es noticia porque solo posee en su carnet de identidad unos 17 años, una edad que encaja en la tendencia de esta convocatoria con futbolistas como Gustavo Caraballo (17 años), Kervin Andrade (20 años), Kevin Kelsy (21 años), Jovanny Bolívar (23 años), Wikelman Carmona (22 años), Ender Echenique (21 años), Telasco Segovia (22 años), Gleiker Mendoza (23 años),Carlos Faya (23 años), Bryant Ortega (22 años), Yiandro Raap (19 años), Alessandro Milani (20 años), Renné Rivas (22 años), Luis Balbo (19 años), entre otros.

Hay que recordar que la Vinotinto jugará este 10 de octubre ante Argentina y luego cumplirá compromisos en el duelo ante Belice, pautado para el 10 del mismo mes.