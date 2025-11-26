Champions League: Así fue el cuarto gol de Mbappé contra Olympiacos

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid retoma la calma camino a su victoria en la quinta jornada de la Champions League, en su partido ante Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis. Nuevamente el gran protagonista ha sido Kylian Mbappé.

El atacante galo ahora firmó su cuarto encuentro con las redes al minuto 60', para sellar su póker en el compromiso. Su nueva anotación se la debe a un gran jugada de Vinicius Jr en banda izquierda, que desbordó por ese sector y lanzó un pase a un 'Kiki' que llegaba solo al área.

Antes en el compromiso ya había dejado huella al 22', luego -dos minutos más tarde- convirtió el segundo de su cuenta, a través de un cabezazo en el punto del penal, y dejó el hat-trick con una nueva corrida al espacio, que lo dejó completamente solo contra el guardameta rival para luego definir con toda la calma posible.

No obstante hay que recordar que Mbappé llegó a esta jornada con cinco goles a su cuenta, con Erling Haaland y Harry Kane, quienes tenían uno menos que Victor Osimhen, quien lideraba este apartado.