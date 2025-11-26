Champions League

Champions League: Este es el golazo que Olympiacos firmó ante el Real Madrid

Olympiacos llegó urgido a la fecha tras solo sumar hasta el momento dos unidades en la tabla de posiciones

La quinta jornada de esta edición de la Champions League sigue su curso este miércoles 26 de noviembre y uno de los duelos más seguidos es en el que está el Real Madrid, que visita a Olympiacos en Grecia y ya sorprende a los merengues.

Justamente, el equipo griego ya se adelantó en el marcador y gracias a un auténtico golazo de Francisco Leonel Lima Silva Machado, conocido como Chiquinho, al minuto 8' del compromiso. 

El futbolista tomó mal parado a Andriy Lunin con un remate inesperado desde la frontal del área y bien ajustado al palo bajo de la zona derecha de la valla madridista.

Por los momentos, el cuadro merengue llegó a esta fecha europea con nueve puntos en el registro y con la intención de sumar tres puntos para ubicarse en el pelotón de los primeros ocho equipos en la tabla, que acceden directo a los octavos de final.

 

