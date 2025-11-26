Champions League: Así fueron los dos golazos de Mbappé ante Olympiacos

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League retomó la acción este miércoles 26 de noviembre con la quinta jornada de esta edición y entre sus partidos destacados está el que disputa Real Madrid ante Olympiacos, en una visita a Grecia.

En el partido los merengues han recobrado la alegría después de los dos goles de Kylian Mbappé para firmar la remontada parcial en el compromiso. Sus dos dianas las hizo en un lapso de dos minutos.

El primero de ellos al 22' ocurrió con una de sus típicas corridas al espacio que lo dejó mano a mano contra el guardameta y luego -dos más tarde- marcó el segundo de su cuenta a través de un cabezazo en el punto del penal, para el 1-2 en el Estadio Georgios Karaiskakis, epicentro de este compromiso.