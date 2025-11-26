Champions League

Champions League: Así firmó Mbappé su hat-trick ante Olympiacos

Mbappé llegó a esta jornada con cinco goles a su cuenta en Champions League

Por

Meridiano

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 04:36 pm
Champions League: Así firmó Mbappé su hat-trick ante Olympiacos
El Real Madrid sigue encaminando su victoria en la quinta jornada de la Champions League, en la que se está midiendo a Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis. El gran responsable de esto, hasta ahora, ha sido Kylian Mbappé.

El francés ya convirtió su tercer tanto en el duelo al minuto 29', para sellar su hat-trick en el cotejo. Lo hizo nuevamente con una corrida al espacio, que lo dejó completamente solo contra el guardameta rival para luego definir con toda la calma posible.

Antes en el compromiso ya había dejado huella al 22' con otro mano a mano y luego -dos minutos más tarde- marcó el segundo de su cuenta a través de un cabezazo en el punto del penal, para el 1-2 en el Estadio Georgios Karaiskakis, epicentro de este compromiso.

 

Miércoles 26 de Noviembre de 2025
