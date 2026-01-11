LVBP: Águilas del Zulia pierde a este refuerzo por lo que resta del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia afrontan un escenario complicado en lo que resta del Round Robin 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La organización ha confirmado diversas informaciones y una de las más importantes es la salida del roster por parte del lanzador estadounidense Zac Grotz.

El conjunto zuliano dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, en la que señalan que su ausencia se dará por motivo de la “situación actual del país”. En este contexto, pierden a un lanzador que llegó para reforzar la rotación de abridores.

El serpentinero de 32 años venía de liderar el departamento de ponches durante la temporada regular con los Tiburones de La Guaira, lo que lo convirtió en el primer pick del equipo en el draft de adiciones y sustituciones para esta postemporada.

Águilas del Zulia - Zac Grotz

Su rendimiento en el Round Robin estaba cumpliendo con las expectativas que se tenían hasta el momento. Su presencia en la lomita generaba seguridad, estrategia y especialmente agresividad e inteligencia a la hora de lanzar.

En lo que fue su participación en estas instancias con las Águilas, lanzó en dos compromisos, en los que registró 10.2 innings de labor, 12 hits permitidos, tres carreras limpias, un boleto, siete ponches y una efectividad de 2.53.

La salida del lanzador obliga ahora al cuerpo técnico dirigido por Lipso Nava a realizar ajustes inmediatos en la rotación, con la finalidad de que se puedan seguir encontrando los mejores resultados en un calendario tan corto.

Finalmente, la salida de Zac Grotz representa un golpe significativo para las Águilas del Zulia, pero cuentan con el suficiente talento para dar vuelta a la situación y seguir en su incansable búsqueda de establecerse como uno de los favoritos al título.