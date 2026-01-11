Suspensión de Dennis Schröder: La NBA impone mano dura tras incidente post-partido

Suscríbete a nuestros canales

La oficina de la NBA anunció este domingo una suspensión de tres partidos sin goce de sueldo para el base de los Sacramento Kings, Dennis Schröder. La sanción surge tras una investigación sobre un altercado ocurrido fuera de la duela el pasado 28 de Diciembre de 2025.

Los Hechos

Según el reporte oficial, Schröder fue sancionado por confrontar e intentar agredir a un jugador rival aproximadamente 40 minutos después de que finalizara el encuentro donde los Kings cayeron ante los Lakers.

Lo inusual de la sanción radica en el tiempo transcurrido: el incidente no ocurrió al calor del juego, sino en las inmediaciones de los vestidores o el área de salida del Crypto.com Arena, lo que la liga considera una violación grave al código de conducta profesional.

Esta sanción representa un golpe sensible para la estructura de los Sacramento Kings en un tramo crucial de la temporada. En primer lugar, el equipo sufre una baja considerable en su rotación, perdiendo a su principal generador de juego desde el banquillo y a un defensor perimetral de élite, lo que obligará al cuerpo técnico a reajustar los minutos de la segunda unidad.

Además, la naturaleza del castigo subraya la política de "cero tolerancia" de la liga. Al haber ocurrido el altercado 40 minutos después del pitazo final, la NBA envía un mensaje contundente: la jurisdicción disciplinaria y la seguridad en las arenas se extienden mucho más allá de los cuatro periodos de juego. Finalmente, para el veterano base, la medida no solo tiene un impacto deportivo, sino también económico, ya que la suspensión sin goce de sueldo supondrá una pérdida salarial significativa.