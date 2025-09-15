MVP de Dennis Schröder provoca dominio absoluto de la NBA en el Eurobasket

Suscríbete a nuestros canales

Alemania tocó la gloria este domingo tras convertirse en el campeones de la FIBA Eurobasket 2025. La selección bávara se quedó con los máximos honores en la final luego de derrotar en un partido pareja (88-83) a su similar de Turquía desde Riga, capital de Letonia.

Dennis Schröder se galardonado como el Jugador Más Valioso del certamen luego de tener una presentación superlativa en la final con 16 puntos, 12 asistencias y tres rebotes. Pese a que Isaac Bonga (20) y Franz Wagner (18) destacaron como los máximos anotadores, el piloto fue considerado como la figura más determinante para que los germanos alzaran su segundo campeonato en este torneo.

El MVP de Schröder mostró una vez la importancia de la NBA en este tipo de competiciones. Aunque esta reciente edición contó con protagonistas del mejor baloncesto del mundo como Luka Doncic, Nikola Jokic o Giannis Antetokounmpo, el base le dio continuidad al dominio que presenta la liga de Estados Unidos en los jugadores que han ganador el premio a más valioso en el Eurobasket.

NBA domina en los MVPs del Eurobasket

A lo largo del siglo XXI, los MVPs del Eurobasket han sido una muestra clara del impacto global que tiene la NBA. Desde Pedja Stojakovic en 2001 hasta Dennis Schröder en 2025, todos los jugadores que se han llevado este galardón han tenido experiencia en la liga estadounidense. Figuras como Dirk Nowitzki (2005), Pau Gasol (2009 y 2015), Tony Parker (2013) y Goran Dragic (2017) no solo brillaron en sus selecciones nacionales, sino que también dejaron huella en la NBA, reforzando la idea de que el más alto nivel competitivo del baloncesto se encuentra allí.

Sarunas Jasikevicius (2003), Juan Carlos Navarro (2011) y Willy Hernangómez (2022) han desarrollado la mayor parte de sus carreras en el baloncesto FIBA. Esto refuerza una tendencia clara: los mejores jugadores europeos suelen terminar en la NBA, donde se enfrentan a los desafíos más exigentes del deporte.