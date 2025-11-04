Reportan que Britney Spears desapareció y su público queda confundido

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella estadounidense, Britney Spears, sorprendió al mundo al eliminar su cuenta oficial de Instagram, un movimiento inesperado que ha encendido numerosas alarmas entre sus seguidores, la prensa y los expertos en redes sociales.

La plataforma ya no muestra su perfil y en su lugar aparece el mensaje: “Ese perfil puede haber sido eliminado o el enlace está roto”.

Aunque aún no se ha confirmado si fue la propia Spears quien dio el paso de borrar su cuenta o si la acción fue impulsada por la plataforma misma, lo cierto es que el momento y el contexto no parecen casuales.

Las publicaciones de Britney Spears que preocuparon

La eliminación de la cuenta llega en medio de una serie de publicaciones inquietantes que la cantante había compartido en los días previos y que muchos interpretaron como señales de estrés emocional o personal.

En uno de los posts más comentados, Spears apareció con moretones visibles en los brazos y vendajes en las manos, explicando que se había caído por las escaleras en casa de una amiga.

A esto se sumó un mensaje más críptico en el que la cantante confesó creer que había sufrido un daño cerebral durante un período bajo su tutela de 13 años, algo que generó gran inquietud entre sus seguidores.

Además, varios de sus últimos posts tenían comentarios desactivados o estaban relacionados a alusiones sobre sus hijos, Sean Preston y Jayden James, lo que agudizó la preocupación sobre su estado psicológico.

Uno de los argumentos principales para explicar la eliminación de su perfil es que la cantante podría estar atravesando un momento de saturación mediática o estrés emocional.

El lío de Britney con su exesposo

Este incidente no ocurre en el vacío, pues, en paralelo al episodio digital, ‘La princesa del pop’ está inmersa en una disputa pública con su exmarido, Kevin Federline.

En su reciente libro de memorias, Federline hace acusaciones sobre el consumo de estupefacientes, infidelidad y conductas inapropiadas en relación con sus hijos. Britney respondió en sus redes acusando a Federline de manipulación emocional y de lucrarse con su sufrimiento.