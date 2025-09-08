Britney Spears atraviesa por otro declive mental: aseguran que vive en la inmundicia

Suscríbete a nuestros canales

Se despierta nuevamente la preocupación por la salud mental de Britney Spears, luego de que un informante asegurara que la cantante “está teniendo un episodio” complicado en su vida.

Tras liberarse de la tutela legal de su padre, la ‘Princesa del pop’ se residenció sola en México, sin embargo, en medio del intento de rehacer su vida de nuevo está atravesando un momento de inestabilidad.

El portal Daily Mail reseñó que Britney estaría viviendo entre los desechos y con la poca higiene. La fuente expresó su inquietud por cómo está en la actualidad, sin poder manejarse como un adulto común.

“Estamos preocupados, no está bien en absoluto. Su casa es un desastre. No limpia los desechos de los perros, no hay nadie que limpie diariamente y simplemente no está funcionando como lo haría un adulto”, señaló.

Sin embargo, las personas cercanas a la intérprete conocen su situación y el patrón de comportamiento que está teniendo, pero no hay manera de intervenir. “Quienes están cerca de ella lo han visto una y otra vez y, aunque se monitorea, no va a haber ninguna intervención”, afirmó.

Resignación por el bienestar de Britney

Desde que Britney Spears recuperó el control de su vida con el fin de la tutela legal, en noviembre de 2021, su conducta en redes sociales ha alarmado a todos sus fans. Sus vídeos sin control y comportamientos frente a las cámaras han sido tema de conversación por un largo tiempo.

A pesar de su evidente declive mental, sus allegados saben que es un ciclo vicio que se repite una y otra vez, pero temen en hacer algo por ella debido a todo el escándalo que generó el Free Britney.

“Ella piensa que está bien. No le preocupa cómo actúa, se siente normal. Es dulce y disfruta mucho ahora de su libertad. No está llorando en casa, hace lo que quiere”, relató otra persona a Daily Mail.