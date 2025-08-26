La hermana de Britney Spears revela que sufre un trastorno severo

Suscríbete a nuestros canales

Jamie Lynn Spears, actriz y cantante que sigue conquistando pantalla tras pantalla, decidió romper el silencio y compartir una verdad que llevaba guardada por mucho tiempo, referente a su salud.

La hermana de la icónica artista, Britney Spears, utilizó sus redes sociales para confesar que, lucha contra un trastorno de la piel que, la ha llevado a ocultarse por mucho tiempo en filtros de redes sociales e incluso, en maquillajes.

¿De qué sufre la hermana de Britney Spears?

En la publicación, la estadounidense anunció que, padece de un caso de acné severo el cual fue diagnosticado este mismo año. Asimismo, admitió que, detrás de esas selfies impecables que lucían como una piel de revista, se enconde una realidad que no es tan perfecta como parece.

“No entiendo por qué mi piel no se ve así en la vida real”, escribió con sinceridad, mientras mostraba varias fotos donde el maquillaje hace magia. Pero fue la maquillista Amber Crowe quien, entre pinceles y retoques, dio un paso más allá y la motivó a buscar ayuda profesional.

Jamie Lynn no tardó en agradecer este gesto cargado de cariño: “Todo es gracias a los trucos de película que @ambercrowedoesmakeup prepara para que Noreen luzca fresca como una margarita, además de lograr que yo vaya al dermatólogo”, confesó con humor.

Su regreso a las pantallas

En medio de esta montaña rusa emocional, la artista de 34 años abrió su corazón para hablar de su regreso a la actuación. En este sentido, afirmó que, estaba “en negación” sin querer reconocer cuánto extrañaba estar delante de las cámaras, y que estaba esperando “el proyecto adecuado” para volver con fuerza.

Vale recordar que, Jamie participa en la serie “Sweet Magnolias” de Netflix, donde encarna a Noreen, un personaje que a su juicio, le inspira mucha ilusión debido al desafío que significa interpretar a una enfermera cuyo romance con un hombre casado le trae una serie de dificultades.

“Recuerdo tener 16 años, estar embarazada en un pueblo pequeño y sentir que todo el mundo me observaba. Para mí era fundamental no retratar a Noreen como una víctima, porque yo tampoco me sentía así”, dijo.