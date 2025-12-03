LaLiga: Trent Alexander-Arnold enciende las alarmas en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid está disputando la jornada 15 del fútbol español ante el Athletic Club en el Estadio de San Mamés. Los visitantes están en la obligación de ganar para seguir en la pelea por el primer lugar de la tabla, mientras que los locales desean dar un golpe de autoridad y así escalar hacia las primeras posiciones.

En un compromiso que en la previa es muy igualado, el conjunto merengue en una de las primeras jugadas de peligro, marcó el primer tanto por intermedio de su delantero, Kylian Mbappé. El francés recibió el balón mucho más atrás del área y con una jugada individual en la que se quitó a un defensor y con un disparó potente, anotó su gol número 15 de la campaña.

Por si fuera poco, antes de que termine la primera mitad en la que se vivió con mucha intensidad con un ida y vuelta por parte de los dos equipos. Sin embargo, los dirigidos por Xabi Alonso en una jugada por la banda y tras un centro al área el también francés y mediocampista, Eduardo Camavinga, pudoi rematar de cabeza para colocar el segundo gol de su club e irse al descanso con dos de ventaja.

Por último, al ampliar esta ventaja tienen mucha más tranquilidad de cara a la segunda parte del compromiso. Entendiendo que no es un escenario fácil de jugar, el tener dos goles apenas comienza el segundo tiempo les da más posibilidades de seguir creciendo en su juego colectivo en la que esperan que sea una importante victoria.

Bajas del Real Madrid

En el segundo tiempo a pesar del segundo gol de Kylian Mbappé al minuto 57 tras un disparo fuera del área. El equipo se vio afectado drásticamente por las lesiones de Trent Alexander-Arnold y Eduardo Camavinga que salieron del duelo por lesión.