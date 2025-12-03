LaLiga: El Real Madrid rompe la mala racha y despeja las dudas

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid visitó el siempre complicado San Mamés para enfrentarse al Athletic Club y logró disipar las recientes dudas con una victoria contundente de 0-3.

El equipo dirigido por Xabi Alonso consiguió romper su mala racha de resultados, ofreciendo una imagen positiva y dominante, impulsada por una actuación estelar de Kylian Mbappé.

Con este triunfo de autoridad, los "merengues" se mantienen en el segundo lugar de LaLiga con 36 puntos, manteniéndose a tan solo una unidad del líder, el FC Barcelona.

La explosión de Mbappé

El delantero francés, Kylian Mbappé, fue, sin duda, la figura del partido, demostrando por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Su participación fue decisiva en los tres goles del conjunto blanco:

Dos goles (1-0 y 3-0) Asistencia para Eduardo Camavinga (2-0)

El rendimiento del francés fue una combinación letal de velocidad, precisión y olfato goleador que el Athletic Club fue incapaz de contener.

Dominio merengue, con momentos de dudas

Durante gran parte del compromiso, el Real Madrid dominó el ritmo y la posesión, creando múltiples ocasiones de peligro. El mediocampo, a pesar de los recientes viajes polémicos, se mostró sólido y generador de juego, permitiendo que la dupla ofensiva se luciera.

Sin embargo, como suele ocurrir en San Mamés, el Athletic Club tuvo sus momentos de reacción. Fue en esos lapsos de intensidad local donde apareció la figura de Thibaut Courtois.

El portero belga volvió a ser el seguro de vida bajo los tres palos, realizando intervenciones providenciales que cortaron cualquier intento de remontada y calmaron las aguas en los momentos de mayor presión.

Xabi Alonso gana el pulso

La victoria en Bilbao no solo suma tres puntos, sino que también respalda las recientes decisiones del entrenador Xabi Alonso, cuya gestión logística había sido cuestionada por el vestuario.

El resultado positivo y la buena imagen del equipo refuerzan su autoridad y demuestran que, más allá de las polémicas, el equipo está concentrado en la lucha por LaLiga.

El Real Madrid sale de San Mamés con la moral alta, una racha de victorias reanudada y la sensación de que su máxima estrella está en un momento de forma espectacular.