LVBP: Alexi Amarista toma aire para la pelea por el título de bateo

Los Bravos de Margarita están en lo más alto en la clasificación de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con récord de 21 victorias y 18 derrotas. Su éxito se debe a un núcleo de peloteros que han destacado significativamente a lo largo del calendario y, entre los que más resaltan, se encuentra el utility Alexi Amarista.

El pelotero de 36 años es uno de los mejores toleteros del circuito desde su debut en el año 2006. Con esto, a lo largo de 19 largas campañas, ha mostrado todas sus habilidades y desarrollado liderazgo y una jerarquía innegable que le da un prestigio dentro de la LVBP.

A pesar de que siguen pasando los años, el utility sigue demostrando que es un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales. Uno de los claros ejemplos que se pueden destacar en la actualidad es que, antes de la jornada de este miércoles 3 de diciembre, es el líder en el departamento de imparables, acumulando 55 hits.

Alexi Amarista, una máquina ofensiva en LVBP

Su impacto no se limita únicamente al volumen de batazos. Amarista acompaña su producción con un notable promedio ofensivo de .350 (séptimo lugar), una línea que refleja disciplina, contacto y capacidad para producir en los momentos clave. Además, el batear con facilidad ha sido una de sus principales características, ya que ha terminado en más de ocho temporadas por encima de los .300 puntos.

En una temporada marcada por la igualdad, la regularidad del experimentado pelotero se ha convertido en una pieza esencial para mantener competitivo a Margarita y así sus números colectivos lo reflejan.

Por si fuera poco, con la salida del joven sensación de los Tiburones de La Guaira, Jadher Areinamo, parece que tendrá un camino más sencillo para pelear más directamente por el liderato de bateo en esta edición 2025/2026.

Finalmente, Alexi Amarista sigue agigantando su legado dentro de la pelota criolla y su producción ofensiva ya es comparada con las mayores leyendas de este circuito. Sin duda, su presencia en la alineación de Margarita es vital para que consigan el tan ansiado título de campeones.