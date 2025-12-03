Samuel Yánez revela su obsequio navideño a la afición: La información que vale oro para el 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Constancia y disciplina son la clave que permitió a este joven, poco a poco, construir su futuro de la mano del agente de jinetes Rigo Palencia. Luego de la victoria con la yegua Vienna Dinamita y el resto de buenas figuraciones, el joven comenzó a recibir el respaldo de entrenadores y propietarios.

Compromisos: Jinete Aprendiz La Rinconada Reunión 47

Meridiano Web está consciente de su potencial y estima que esta semana será muy positiva para él. Por eso, este miércoles fue un entrevistado de peso, sobre todo para que ofrezca detalles de las ocho montas que asumirá en la reunión 47 de carreras en La Rinconada.

La primera de ella es con el ejemplar Odin que ahora sube 200 metros con relación a su última.

- Este es un caballo que muestra una condición física excelente en cancha. Ha cumplido con todos los ejercicios a la perfección. Estamos seguros y esperamos que realice una muy buena carrera.

Para la tercera carrera será el encargado de montar al ejemplar El Gran Solinero en su reaparecida luego de 63 días sin correr.

- Pude observar a este ejemplar esta mañana en la pista. Su condición física es sencillamente excelente. Esperamos que reaparezca con una muy buena actuación.

Quinta carrera ya el compromiso es con la yegua importada Tea Tree Bay de Carlos Luis Uzcátegui.

- Acepto esta monta con una gran responsabilidad que me otorga su entrenador y propietario. Asumo este compromiso de la mejor manera. La forma en que logró ganar la carrera anterior me hace pensar que puede repetir la victoria.

Hablemos ahora de Nikitis, otra yegua importada, en la sexta carrera a 1.400 metros. ¿Cómo cree que se desenvolverá en este lote?

- Ella es una yegua excepcional que ha demostrado su valía. En su carrera anterior ganó de manera contundente, y para esta ocasión, sabemos que lo hará de forma espectacular. Nuestro objetivo es guiarla a una nueva victoria.

La Rinconada: Montas en las Válidas Datos Meridiano Web

Para el 5y6 nacional eres parte de la primera válida con el ejemplar Lumiere.

-Este caballo lo lleve al aparato esta mañana, lo hizo muy bien en su galope y esperamos una excelente carrera con él.

En yunta con Albany González, tienes la responsabilidad de montar al alazán Clover Time.

-Este es un caballo rápido, una característica que aprovecharé al máximo desde el inicio de la competencia. Con fe y determinación, lo llevaré para que obtenga una notable mejoría en esta carrera.

Universal Joy, otra importada del establo de Uzcátegui. ¿Cómo se siente con esta combinación para la novena carrera?

- Esta yegua es, sencillamente, extraordinaria, tanto en cancha como en competencia. Para este domingo, con la ayuda de Dios y mucha fe, esperamos y confiamos plenamente en que Universal Joy obtenga una gran victoria.

Para cerrar la extensa jornada laboral tu compromiso de cierre es con la yegua Gattaca en los acumulados.

- Ella anda muy bien y presenta condiciones físicas excelentes. Su trabajo en cancha ha sido impecable y esperamos obtener un resultado magnífico con ella.

Samuel Yánez, para culminar y en beneficio de toda la fanaticada que te sigue, ¿cuál de tus montas te agrada más para darnos ese "regalo decembrino" en este mes?

-En la tercera válida la yegua importada Universal Joy.