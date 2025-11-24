¡Victoria con título! Samuel Yánez combina las riendas y los estudios de leyes al ganar en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión hípica número 45 de la temporada en el Hipódromo La Rinconada se llevó a cabo este domingo con un programa de doce emocionantes competencias, incluyendo dos pruebas selectivas. Sin embargo, la atención se centró en la octava carrera, donde el joven talento Samuel Yánez logró un hito significativo en su naciente carrera.

Victoria: La Rinconada Sueño Aprendiz

La octava competencia, pautada a las 3:55 p.m., fue una prueba para yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años debutantes o no ganadoras, sobre una distancia de 1.300 metros. El aprendiz Samuel Yánez no desaprovechó la oportunidad y guio a Vienna Dinamita a una victoria de extremo a extremo, donde cruzó el disco con una cómoda ventaja de tres cuerpos y un cuarto.

El ejemplar, entrenado por Ademar Rodríguez Piñango y perteneciente al Stud ‘Doña Tita’, es un producto de Can en Mis Gabriela. Para la yegua, esta fue apenas su primera victoria en diez presentaciones.

La Consolidación de un Talento Joven: Reunión 45

El triunfo de ayer representa la primera victoria para el jinete aprendiz Samuel Yánez en el óvalo de Coche. Este logro es el resultado de la dedicación de un joven que, con apenas 55 actuaciones previas (que incluyen un segundo y tres terceros lugares), demuestra que tiene el potencial para destacar en el medio hípico.

El joven, quien además compagina su pasión con el estudio de Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV), proviene de una respetada familia hípica, al ser sobrino de Renzo Romero. Su compromiso ha sido constante, al trabajar de la mano con su agente, Rigo Palencia.

Desde Meridiano Web, que siempre apoya el talento emergente, se le ha hecho seguimiento a Yánez, a quien se le realizó su primera entrevista el pasado 23 de octubre de 2024. Su victoria de ayer no solo es un triunfo personal, sino una prueba de que la nueva generación de jinetes está lista para brillar en La Rinconada.