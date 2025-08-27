Por las condiciones que anda este ejemplar para Ademar Piñango es una línea en la reunión 33 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El joven y prometedor entrenador Ademar Rodríguez se ha convertido en una de las figuras a seguir en el hipódromo La Rinconada, y este domingo podría ser su gran día. Con una sólida representación de cinco ejemplares inscritos para la reunión número 33, Rodríguez deposita grandes esperanzas en sus pupilos, en lo que podría ser una tarde decisiva para su carrera.

La Rinconada: Línea Entrenador Reunión 33

El equipo de Meridiano Web tuvo la oportunidad de conversar con el estratega, quien compartió valiosas perspectivas sobre la preparación de sus caballos, sus condiciones actuales y las posibles oportunidades de cada uno en las emocionantes carreras dominicales.

Rodríguez se mostró optimista sobre sus compromisos, y detalló las perspectivas de sus cartas para la jornada. Destacó especialmente a uno de sus pupilos, el cual, según sus palabras, "viene de hacer unos ejercicios impresionantes y lo vemos con grandes chances de pelear por la victoria".

“Un saludo a toda la afición hípica”

Un total de tres compromisos trainer que arrancan en la segunda carrera con la yegua castaña que reaparece luego de 49 días sin correr, Gran Shishapangma.

-Esta yegua anda muy bien, olviden su última carrera. Repite la monta su jinete Siso y atraviesa buenas condiciones, como siempre digo cuando un caballo anda bien cualquier resultado positivo podemos esperar.

Acto seguido en la tercera carrera repite la yunta con Siso, pero en esta ocasión con la yegua Gran Nasya.

-Este ejemplar anda muy bien en cancha, no le tomen en cuenta su última carrera. Venimos haciendo un trabajo con ella y sus condiciones son muy buenas, respetamos a las dos americanas que sabemos que andan bien, pero la nuestra dará lo mejor de sí.

Ademar Piñango: Reunión 33 Línea Carreras Válidas

Para el 5y6 nacional, específicamente en la cuarta válida por segunda ocasión ya en su cuadra presenta al castaño de cuatro años Talentoso.

-Sí, Talentoso esta recién llegado a la cuadra. Reapareció conmigo llegando cuarto, se afinaron varios detalles con el caballo y para esta ocasión como anda lo indico con características de líneas amparado en sus condiciones.