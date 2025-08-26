Una historia de familia: ¡Parrillero gana el mismo clásico que su padre 10 años después!

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo de las carreras de caballos, hay historias que trascienden generaciones. El pasado domingo 24 de agosto, el purasangre Parrillero escribió un capítulo memorable al imponerse en el Clásico Internacional “Sprinters” (GI), una hazaña que su padre, Pedro Caimán, logró exactamente 10 años antes en el mismo óvalo.

La Rinconada: Historia Familiar Sprinters Padre e Hijo

El dicho "de tal palo, tal astilla" nunca fue más acertado. En una carrera vibrante, Parrillero demostró su enorme velocidad y fortaleza. Desde el inicio, el ejemplar Dios Will (Usa) impuso un ritmo frenético con parciales de 23.4 y 47.3 segundos, pero Parrillero se mantuvo a la expectativa.

Al entrar a la recta final, el hijo de Pedro Caimán en Mama Chinca desató un remate demoledor. Pese a que su jinete, José Alejandro Rivero, perdió el látigo en los metros decisivos, Parrillero mantuvo un paso imparable y cruzó la meta con una victoria contundente.

Una victoria con historia familiar: La Rinconada

Con este emocionante triunfo, Parrillero sumó su sexta victoria en 16 actuaciones, consolidándose como uno de los máximos exponentes de la velocidad en la pista caraqueña. Sin embargo, la mayor emoción vino al igualar el logro de su padre.

Hace una década, en 2015, Pedro Caimán ganó la misma prueba con la monta de Richard Bracho y la preparación de Juan Carlos Ávila, capaz de marcar un tiempo de 68.2 segundos para el recorrido de 1.200 metros.

Con solo cuatro años, Parrillero tiene aún mucho que ofrecer a la afición hípica de la mano de su entrenador Jefferson Rivas. Si se mantiene sano, continuará dando un espectáculo de primer nivel en La Rinconada y, sin duda, su nombre se unirá al legado de los grandes velocistas de la pista.