Asociación Nacional de Periodistas y Locutores Hípicos rendirán homenaje a jockey de 71 años

La Asociación Nacional de Periodistas y Locutores Hípicos (NTWAB) de Estados Unidos realizará su cena anual de Premios número 65 el próximo 29 de octubre del presente año en Del Mar Racing, donde le realizarán un homenaje al jockey profesional de 71 años, Perry Wayne Ouzts.

NTWAB rendirá homenaje a Perry Wayne Ouzts

La NTWAB como es conocida en Estados Unidos, le entregará el Premio Mr Fitz al jockey septuagenario por la haber superado el récord de más montas de Russell Baze y tener más de 50 años como jockey profesional.

Wayne Ouzts debutó como jockey en abril de 1973, semanas antes que Secretariat comenzará su campaña hacia la Triple Corona de ese año, y hasta los momentos suma 53.621 montas y ha sumado 7.522 victorias en su carrera. La quinta más alta en Estados Unidos y la séptima en todo el mundo.

Además de Perry, esa noche serán galardonados el ejecutivo Joe Harper, el periodista hípico Steven Andersen y el productor Nick Luck en la cena del primer día de la Breeders’ Cup que se realizará en el recinto de Del Racing en San Diego, California. La información se dio a conocer mediante un comunicado de prensa que publicó el portal hipico, Bloodhorse.com