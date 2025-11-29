Silvia Pinal: familiares recuerdan a la gran diva con nostalgia a un año de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

A un año del fallecimiento de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, y Stephanie Salas, la recuerdan con mucho cariño entre la nostalgia y el dolor por su pérdida.

El 28 de noviembre se conmemoró el primer aniversario luctuoso de ‘La Última Diva del Cine de Oro Mexicano’ que murió a causa de una infección en las vías urinarias a los 93 años de edad.

Silvia Pinal honrada a un año de su muerte

La primera en recordar a su madre fue Alejandra Guzmán en redes sociales al subir una fotografía de la querida actriz en su juventud junto a una vela. “Te extraño, gigante y espectacular”, fue el mensaje con el cual acompañó la instantánea.

Su hermana, Sylvia la siguió con un conmovedor video colgado en su cuenta personal de Instagram expresando cuánto extraña a su madre a quien describió como “la luz más importante” de su vida.

“Hoy la extraño, la extraño muchísimo. Pero las grandes estrellas no se apagan, al contrario, se vuelven inmortales en el corazón de todos los que la amaron”, dijo.

A ellas, se les sumó la nieta de Silvia Pinal, Stephanie Salas con una postal de ambas en donde se evidencia el cariño de su abuela hacia ella. “Cada célula de mi ser te extraña y te venera. Mi santa abuelita, te amo eternamente”, destacó sobre la emotiva foto.

Además, Michelle Salas subió una imagen de las dos dándose un tierno beso y recordando a su abuela. “Un 28 de noviembre solo me recuerda que la vida siempre se siente más bonita cuando te pienso… tu fuerza, tu luz y esa magia única que sólo tú tienes”, anotó.

Homenaje a una gran diva

Un homenaje a Silvia Pinal será realizado el próximo 28 de diciembre, según informó su nieta Stephanie. Sylvia Pasquel está encargada de todos los detalles del evento que reunirá a figuras importantes del medio artístico, admiradores, familiares y personas allegadas.

“La verdad eso se lo pueden preguntar a mi mamá, porque ella es la que lo está organizando. Sin duda alguna habrá no uno, muchos, porque la gente creo que tiene el derecho de rendirle un homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, expresó en declaraciones retomadas por el programa ‘De Primera Mano’.