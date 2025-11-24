Preparan homenaje luctuoso para Silvia Pinal, a un año de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

A un año de la muerte de Silvia Pinal, su familia alista todo para homenajear a la primera actriz, quien falleció el pasado 28 de noviembre de 2024, dejando un vacío importante en el entretenimiento.

El primer aniversario luctuoso será realizado el próximo 28 de diciembre, según informó su nieta Stephenie Salas. Sylvia Pasquel está encargada de todos los detalles del homenaje que reunirá a figuras importantes del medio artístico, admiradores, familiares y personas allegadas.

“La verdad eso se lo pueden preguntar a mi mamá, porque ella es la que lo está organizando. Sin duda alguna habrá no uno, muchos, porque la gente creo que tiene el derecho de rendirle un homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, expresó en declaraciones retomadas por el programa ‘De Primera Mano’.

Además, subrayó que esta manifestación de cariño por "La última gran diva de México" se hace con profundo respeto para honrar la memoria de Silvia Pinal.

"Todo tiene que ser con respeto, nada arbitrariamente. Y quien quiera ustedes pueden homenajear desde a su manera pues muy respetable”, agregó.

Por ahora se desconoce la hora y el lugar de homenaje luctuoso para Silvia Pinal, por lo que se espera mayor información en las próximas semanas.

La pérdida de una estrella

Silvia Pinal fue una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana, con décadas de trayectoria en el cine, teatro y la televisión, se codeaba con los mejores de su época y alcanzó gran popularidad en los años 50.

Sin embargo, el 28 de noviembre se apagó una estrella con la muerte de la actriz a los 93 años a causa de una infección urinaria en Ciudad de México. Su funeral logró reunir a cientos de miles de fanáticos que le rindieron tributo en compañía de familiares cercanos.