Perrita de Silvia Pinal llora al recordar a la actriz: mira el emotivo momento

Hace meses que Silvia Pinal partió, pero su presencia sigue viva en el corazón de su inseparable compañera de años: Cosita, la chihuahua que, recientemente conmovió al público con un video que compartieron en redes sociales.

Efigenia Ramos, fue la encargada de difundir el clip en las plataformas digitales, pues, ahora es ella la que se encarga de Cosita, una adopción que fue solicitada por la misma Pinal tiempo antes de fallecer.

Cosita llora por Silvia Pinal

Mientras Efigenia recordaba a la ‘Última Diva del Cine mexicano’ mostrando algunos de sus más llamativos abrigos, la chihuahua comenzó a llorar al sentir el aroma de su ama, quien estuvo junto a ella por más de 10 años.

“Ya no está bebé, ya no está”, expresó Ramos al escuchar el doloroso llanto de la mascota. Esto demuestra el pacto emocional entre la actriz y su pequeña guardiana de recuerdos.

El sentimiento de Cosita generó una oleada de comentarios como: “Me partió el corazón”, “Extraña a Doña Silvia”, “La perrita extraña a su dueña” y “¿Cómo se le explica que ya no está?”.

La fuerte conexión entre Silvia y Cosita

Su mascota no solamente heredó su cariño, sino también protección legal. El periodista Ernesto Buitrón reveló que Pinal destinó parte de su fortuna a garantizar el bienestar de su fiel compañera en sus últimos años.

La perrita, que tenía poco más de 15 años al momento del fallecimiento de su dueña, se negó rotundamente a quedarse con cualquier otro, ni siquiera con los hijos de la actriz.

“Es que ella no se va con nadie más que conmigo, por eso se me queda a mí”, declaró Ramos, revelando cuánto le debía a su vínculo con la estrella.