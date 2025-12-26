ATP implementará dos solociones para los partidos con calor extremo

Suscríbete a nuestros canales

El máximo ente del tenis mundial, ATP, anunció que a partir de la temporada 2026, implementará un nuevo protocolo para salvaguardar la salud de los atletas frente a las altas temperaturas. Esta medida busca estandarizar la respuesta ante el estrés térmico, siguiendo un modelo similar al que la WTA utiliza desde hace décadas.

¿Cuáles serán las dos medidas que implementará ATP?

La ATP tiene previsto suspender los partidos individuales (al mejor de tres sets) si el índice WBGT (que mide calor, humedad, viento y radiación solar) supera los 32,2 centígrados.

Asimismo, el ente implementará descansos intermedios, en el caso que el índice mencionado alcance los 30,1 °C durante los dos primeros sets, los jugadores tendrán derecho a un receso de 10 minutos.

¿Qué se va a permitir en el descanso?

Durante el receso para evitar los choques de calor, ATP permitirá supervisión médica a los tenistas, también podrán podrán ducharse, cambiarse de ropa, hidratarse y recibir consejos técnicos de sus entrenadores en el tiempo señalado de 10 minutos.

La decisión surge tras incidentes recientes por calor extremo, como los ocurridos en el Masters de Shanghái, donde las altas temperaturas y la humedad pusieron en riesgo la integridad de los atletas. La ATP busca minimizar los riesgos médicos y garantizar que el espectáculo deportivo no comprometa el bienestar físico de los jugadores en condiciones climáticas críticas.