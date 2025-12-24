Coco Gauff lidera el ranking de las atletas mejor pagadas en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El ecosistema del deporte femenino ha alcanzado un nuevo hito financiero en 2025. Según los datos más recientes de Forbes, la tenista estadounidense Coco Gauff se ha consolidado como la atleta mejor pagada del mundo, acumulando una bolsa total de 33 millones de dólares.

El modelo de negocio de Gauff: mas allá de la raqueta

A diferencia de otros perfiles, el grueso de la fortuna de Gauff proviene de su faceta comercial. De los 33 millones reportados, 25 millones de dólares corresponden a patrocinios con marcas de prestigio como Mercedes-Benz y Miu Miu, mientras que sus ingresos por desempeño en cancha alcanzan los 8 millones de dólares. Esta proporción subraya una tendencia creciente: las atletas de élite se están convirtiendo en iconos culturales, logrando que sus ingresos por imagen tripliquen lo obtenido por su rendimiento estrictamente competitivo.

Sabalenka y el élite del tenis mundial

En el segundo peldaño se ubica la actual potencia del tenis mundial, Aryna Sabalenka, con un ingreso total de 30 millones de dólares. A diferencia de Gauff, el perfil de Sabalenka destaca por su consistencia deportiva, siendo los premios por su actividad en torneos su principal fuente de riqueza.

El podio lo completa la polaca Iga Swiatek, quien acumuló 25.1 millones de dólares, consolidando el "triple empate" técnico en la cima del tenis femenino. Sin embargo, el ranking no es exclusivo de la raqueta. En la cuarta posición emerge la esquiadora Eileen Gu, con ingresos de 23.1 millones, seguida de cerca por la tenista china Zheng Qinwen, quien cierra el top 5 con 22.6 millones de dólares.

Diversidad y consistencia en el top 10

La segunda mitad del listado refuerza la hegemonía del tenis, pero deja espacio para el talento en el green. Madison Keys ocupa el sexto lugar con 13.4 millones, superando por poco a la golfista Nelly Korda, quien registra 13 millones de dólares.

El cierre del ranking muestra una competencia sumamente reñida: la icónica Naomi Osaka y la kazaja Elena Rybakina comparten la octava posición con 12.5 millones cada una, mientras que la estadounidense Jessica Pegula completa el exclusivo grupo de las diez mejores con ingresos de 12.3 millones de dólares.