Conoce los tenistas con más semanas en el top 10 sin un Grand Slam

Ser un jugador del Top 10 en el tenis profesional es la prueba definitiva de consistencia, talento y excelencia semana tras semana. Sin embargo, para un puñado de estrellas, esta regularidad impresionante no se ha traducido aún en la conquista del título más codiciado de este deporte: un Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon o US Open).

El club de la consistencia sin corona

El tenista que encabeza esta lista es el alemán Alexander Zverev con 373 semanas en el Top 10. Le sigue muy de cerca el checo Tomas Berdych con 369 semanas. En tercer lugar se encuentra el español David Ferrer, quien acumuló 358 semanas en la élite mundial. Un escalón más abajo se sitúan el ruso Nikolai Davydenko con 268 semanas y el francés Jo-Wilfried Tsonga con 260 semanas.

Alexander Zverev: El líder actual (373 semanas)

A pesar de su juventud en comparación con los otros nombres de la lista, "Sascha" Zverev ha sido una figura fija en la cumbre del tenis desde 2017. Con un oro olímpico en Tokio y múltiples títulos de las ATP Finals en su palmarés, su juego es de calibre de campeón. Su mejor oportunidad hasta la fecha fue la final del US Open de 2020, donde perdió dramáticamente ante Dominic Thiem tras ir ganando dos sets a cero.

Tomas Berdych y David Ferrer: La era del 'big four'

El checo Tomas Berdych y el español David Ferrer son los ejemplos de la "generación sacrificada". Ambos brillaron en la época de oro dominada por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

David Ferrer (358 semanas) se caracterizó por su garra y ética de trabajo. Alcanzó una final de Grand Slam (Roland Garros 2013) y llegó a ser el número 3 del mundo, un testimonio de su inquebrantable consistencia.

Tomas Berdych (369 semanas) fue un jugador de gran potencia, llegando a la final de Wimbledon en 2010 y a semifinales en los otros tres 'Majors'. Su presencia en el Top 10 fue una constante durante casi una década.

Davydenko y Tsonga: potencia y talento

Nikolai Davydenko (268 semanas) fue conocido por su velocidad y por ser un "caminador" incansable de la cancha. A pesar de no ganar un 'Major', su triunfo en las ATP Finals de 2009 demuestra su capacidad para vencer a la élite.

Jo-Wilfried Tsonga (260 semanas), apodado "Ali" por su parecido físico con el boxeador, fue un talento explosivo. El francés emocionó a su país llegando a la final del Australian Open 2008, donde cayó ante Novak Djokovic.

El desafío pendiente

Esta estadística no disminuye en absoluto el logro de estos jugadores. Ser Top 10 por tantas semanas requiere superar lesiones, mantener la motivación y vencer constantemente a la mayoría de los mejores. No obstante, en un deporte obsesionado con los Grand Slams, la presión sobre Alexander Zverev sigue siendo alta para ser el primero de esta lista en graduarse y poner un punto final a esta singular marca.