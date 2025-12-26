Sigue la polémica entre Guillermo Dávila y su hija con Chiquinquirá Delgado

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente entrevista, Guillermo Dávila afirmó que su hija, la actriz y cantante Marielena Dávila, había roto relaciones con él tras la revelación de un hijo no reconocido en Perú, lo que armó una guerra mediática que incluye a Chiquinquirá Delgado.

Ahora, una amiga cercana de Marielena salió al frente para desmentir por completo esa versión, provocando un choque de versiones en las redes sociales.

El "choque" entre Guillermo Dávila y Marielena

La controversia empezó cuando Dávila, de 70 años, reveló en el programa peruano "El valor de la verdad" que lleva ocho años sin comunicarse con su hija Marielena, señalando que ella “estaba molesta” con él y que había dejado de responder sus mensajes tras conocerse la existencia de su hijo en Perú.

“Mi hija está brava conmigo, pero ya de grande”, dijo Guillermo, evidenciando que la herida aún sigue abierta. La referencia va directo al caso de Vasco, a quien reconoció públicamente años atrás tras pruebas de ADN. “¿Qué comes, qué adivinas?”, fue la respuesta de Dávila sobre qué habría provocado la molestia de su hija.

Defienden la versión de Marielena

La fuente aseguró que la explicación del cantante no se ajusta a la realidad y que, a diferencia de lo que él sugirió, Marielena siempre apoyó que su padre reconociera a su otro hijo sin ningún rencor.

“Ella siempre estuvo a favor de que él lo reconociera y no tiene ningún problema con ello jamás”, afirmó la fuente cercana, desmintiendo de raíz la narrativa de Dávila.

La amiga que rompió el silencio fue clara al indicar que el problema nunca fue el reconocimiento del hijo en Perú, sino que la relación entre Marielena y su padre fue una lucha constante por construir cercanía que por diversas razones no pudo consolidarse.

“Desde chiquita toda su vida añoraba tener una relación con su papá, y la relación se dio a cuenta gotas”, explicó la fuente, dejando claro que no hubo rechazo por parte de Marielena a apoyar a su padre con su otro hijo.

En medio del escándalo, no tardó en reaccionar Chiquinquirá Delgado, quien también utilizó sus redes sociales para apoyar a su hija y cuestionar el enfoque de los comentarios del cantante.

Delgado publicó que ser padre ausente y no asumir responsabilidades repetidamente es lo que realmente siembra distancia emocional, un mensaje que muchos interpretan como una crítica directa al comportamiento de Guillermo.