La “Casita” de Bad Bunny se llenó de estrellas latinas en el Super Bowl

Actores, deportistas y cantantes formaron parte de la presentación del boricua en el show de medio tiempo

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 10:25 pm
Bad Bunny terminó por dar sorpresas durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl con invitados especiales desde actores, beisbolistas y colegas de la música como Karol G, Cardi B y Young Miko.

Previo a la presentación muchos rumores afirmaban que varios artistas llegarían a formar parte del espectáculo del boricua, sin embargo, la “Casita” terminó albergando a todos en un “perreo” intenso para todo el público en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Este pequeño cameo de los famosos encendió la fiesta porque su presencia más que esperada fue icónica, aunque sin compartir un performance cómo sí lo hizo Lady Gaga en un baile inolvidable al ritmo de Die With A Smile, versión salsa.

Con un performance completamente en español, era de esperarse que Bad Bunny extendiera una cordial invitación a otros latinos de todas partes y ámbitos para formar parte de la historia del Super Bowl LX.

Estrellas en el Super Bowl LX

  • Lady Gaga (performing)
  • Ricky Martin (performing)
  • Karol G (cameo)
  • Cardi B (cameo)
  • Jessica Alba (cameo)
  • Alix Earle (cameo)
  • Pedro Pascal (cameo)
  • Young Miko (cameo) y más...

