¡Agarren dato para hoy domingo! Emisael Jaramillo a tiro de conseguir esta marca histórica en su carrera profesional en Estados Unidos

Santa Anita Park preparó este domingo una jornada de nueve competencias que incluyen dos stakes: el Clocker's Corner Stakes por $100,000 y Las Virgenes Stakes de $100,000; esta prueba otorga 20 puntos para la potra ganadora camino al Kentucky Oaks G1.

Dentro de esta cartelera, el jinete venezolano Emisael Jaramillo contará con cinco compromisos de montas —una elegible—, de las cuales lucen firmes candidatas para visitar el paddock de vencedores, según las líneas matutinas (Morning Line).

Emisael Jaramillo luce con estas montas de primer orden

Jaramillo, la tarde de este sábado en Santa Anita Park, consiguió una estupenda victoria en la primera carrera de la jornada a bordo de French Moonlight presentada por Leonard Powell, una yegua madura que alcanzó su primera victoria en siete presentaciones en gran demostración sobre una prueba condicional especial para no ganadoras por $70,000 en pista de grama.

French Moonlight corrió detrás de la velocidad durante los primeros 1,200 metros. En el tope de la recta final, Jaramillo realizó el último “foot drive” o remate para alcanzar a la puntera y pasar a ganar el evento en corono de 1:36.31 para la clásica milla en grama.

Emisael Jaramillo, quien suma 17 victorias en el Classic Meet de Santa Anita Park, números que lo ubican en la tercera posición del standing, lleva montas de primer orden con amplias posibilidades de visitar el parque de ganadores, para alcanzar las 1,900 victorias de por vida en Estados Unidos.