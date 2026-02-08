¡Que bárbaro! Javier Castellano fue el más valioso en la tarde del sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, en Florida, celebró este sábado una cartelera de once carreras, que incluyó el Ladies’ Turf Sprint Stakes valorado en $125,000. Dentro de este grupo de competencias, el jinete venezolano Salón de la Fama, Javier Castellano, se alzó con cuatro triunfos que incluyeron la prueba más valiosa de la jornada.

Gulfstream Park: Javier Castellano descuenta en la carrera de los 6k

Javier Castellano, quien arrancó la temporada invernal desde el día en el Championship Meet de Gulfstream Park, en Florida, no ha dejado de visitar el parque de vencedores al menos una vez por semana, desde el 26 de noviembre del pasado año.

Castellano, la tarde de este sábado, consiguió cuatro victorias que lo convierten en el piloto más destacado de la jornada sabatina en este circuito. Castellano ganó la quinta, séptima, novena y décima carrera de la jornada.

En la quinta llevó al triunfo al ejemplar Samaritan’s Joy para Gary Subratie, por un claiming de $40,000. Luego visitó el parque de vencedores con Souper Quest, en un Allowance Optional Claiming de $87,000 para el entrenador Mark Casse.

Con Ninja Star, se llevó la novena carrera en yunta con el también zuliano en una conducción impecable y de gran actuación sobre el boricua Jorge Ruiz. Y finalizó la jornada con la ganadora de múltiples stakes Moon Spun, de punta a punta en el Ladies’ Turf Sprint Stakes valorada en $125,000 en distancia de 1,000 con registro de 55.51.

Javier Castellano suma 5,940 victorias para su objetivo de las 6 mil de por vida

Para la jornada de este domingo el jinete zuliano tiene cuatro compromisos de monta en Gulfstream Park;

Cuarta carrera : East Bay para D. Whitworth Beckman

: East Bay para D. Whitworth Beckman Sexta carrera : No More Options para Joseph Osesno

: No More Options para Joseph Osesno Novena carrera : St. Olaf Rose para Frank Regalbuto

: St. Olaf Rose para Frank Regalbuto Decima carrera: Moonstrocity para Jena Antonucci

Javier Castellano, colecciona 24 victorias en el Championship Meet, de las cuales 17 han sido en la presente temporada, con una producción que supera el millón de dólares para sus conexiones. Javier, continuará con su jornada de trabajo a partir del jueves y viernes donde firmó siete montas para cada día, y para el sábado ocho montas donde lleva a Drexel Hill en el Royal Delta S. (G3) por $175,000 para el entrenador D. Whitworth Beckman.