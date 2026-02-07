Farándula

Nieta de Mario Vargas Llosa busca la corona de Miss Universo 2026

La joven cuenta con un amplio perfil universitario y gran belleza, que tiene al público enamorado 

Sabado, 07 de febrero de 2026
Nieta de Mario Vargas Llosa busca la corona de Miss Universo 2026
Ariadna, es la nieta del reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien busca abrirse camino en los concursos de belleza, y no en cualquier sino en Miss Universo 2026. La belleza se encuentra clasificada para la competencia de Miss Perú Usa.

Por la corona del Miss Perú

A través de las redes sociales se hizo oficial la selección de Ariadna, destacando que nació en España, pero de padre peruanos.

La joven es una belleza con un currículo muy amplio en la moda, el diseño y la identidad cultural, estando actualmente radicada entre Dubái y la imponente ciudad de Nueva York.

Afirman que la modelo se siente muy orgullosa de sus raíces peruanas, las cuales busca representar en el certamen de belleza más importante del mundo, que este 2026 será realizado en San Juan, Puerto Rico.

Una alta educación

Ariadna Vargas Llosa, estudió relaciones públicas en Boston, Estados Unidos. Además, tiene un máster en Fashion Management en Madrid, España, con especialización en gestión y proyección de marcas dentro de la industria de la moda.

Como dato curioso la actual Miss Perú 2025, compitió en el mismo certamen en el cual hoy compite la nieta del reconocido escritor.

“Ariadna Vargas Llosa representa a la mujer peruana moderna, con visión global, identidad firme y un fuerte compromiso con la cultura, la creatividad y la innovación”, escribieron.

