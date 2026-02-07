Super Bowl LX: Jon Bon Jovi y Chris Pratt tendrán participación en el partido final

Suscríbete a nuestros canales

La fiebre y emoción por la final del Super Bowl 2026 está más intensa que nunca. Amantes del fútbol americano esperan ver en acción a los equipos New England Patriots y Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero por la señal de Meridiano en Venezuela.

Para tan importante evento están citados una gran cantidad de estrellas de la música y cantó, entre ellos el puertorriqueño Bad Bunny, que realizará el espectáculo del medio tiempo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Jon Bon Jovi y Chris Pratt en el Super bowl

Los artistas tendrán una participación especial en la justa deportiva. El musico estadounidense de 63 años, será el encargado de presentar al equipo New England Patriots en el campo de juego.

Bon Jovi mantiene una gran amistad con Robert Kraft, dueño del equipo. Además, ha estado muy presente en las múltiples victorias que los Patriots, han tenido a lo largo de la National Football League.

Por su parte, el actor Chris Pratt será quien anuncie en el campo de juego a los Seattle Seahawks.

Artistas presentes

Bad Bunny, no es el único artista confirmado para deleitar a las muchas personas que estarán en el estadio. La banda estadounidense de punk rock, Green Day, serán los encargados de la apertura.

Mientras, que Charlie Puth será el responsable de entonar el himno nacional de Estados Unidos.