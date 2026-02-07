MLB: Padres se quedaron a las puertas de firmar a este inicialista

Suscríbete a nuestros canales

Tras quedarse a las puertas de firmar al veterano estelar Paul Goldschmidt, la gerencia encabezada por A.J. Preller ha dejado claro que el roster de 2026 aún no está cerrado.

El vacío en la primera base

De acuerdo con un reporte de Dennis Lin para The Athletic, los Padres fueron finalistas en la contienda por los servicios de Paul Goldschmidt. Aunque el experimentado inicialista optó por regresar a los Yankees de Nueva York, el hecho de que San Diego estuviera en la puja final confirma una prioridad absoluta: potenciar el costado derecho del plato y asegurar una garantía ofensiva en la inicial o como bateador designado.

Esta situación deja una lectura clara: los Frailes no están conformes con su estructura actual. A pesar de haber acordado recientemente un contrato de un año y 4 millones de dólares con el dominicano Miguel Andújar, la llegada de un nombre como el de Goldschmidt habría reducido drásticamente sus oportunidades de jugar todos los días.

Si Preller logra concretar la llegada de un bateador de calibre similar a "Goldy", jugadores como Miguel Andújar, Sung-Mun Song y Gavin Sheets verían comprometida su permanencia en el lineup titular.

Andújar, quien busca revitalizar su carrera tras sólidos números contra zurdos, se proyecta actualmente como el principal candidato al puesto de designado. Sin embargo, su estatus es "extraoficial" y vulnerable ante una contratación de mayor jerarquía. Por su parte, el surcoreano Song y el versátil Sheets tendrían que pelear por turnos residuales si el equipo suma un inicialista de tiempo completo.

Candidatos en la mira de los Padres

Con Goldschmidt fuera del mercado, la oficina central de San Diego ya baraja nombres que encajen en ese perfil de poder. Entre las opciones más viables destacan:

Rhys Hoskins y Ty France : Considerados los perfiles más cercanos a Goldschmidt por su capacidad de producir desde la primera base.

y : Considerados los perfiles más cercanos a Goldschmidt por su capacidad de producir desde la primera base. Mitch Garver : Una opción inteligente que aportaría profundidad no solo como designado, sino como un respaldo de lujo para el receptor Luis Campusano.

: Una opción inteligente que aportaría profundidad no solo como designado, sino como un respaldo de lujo para el receptor Luis Campusano. Nathaniel Lowe y Marcell Ozuna: Si los Padres deciden ir por todo, Lowe ofrecería estabilidad defensiva en la inicial, mientras que Ozuna garantizaría una cuota de cuadrangulares necesaria para competir en la división.

El plan de A.J. Preller para 2026

La estrategia es evidente: San Diego quiere profundidad. El mánager Craig Stammen ha insinuado que Gavin Sheets podría iniciar en la primera base, pero el coqueteo con los grandes agentes libres sugiere que el equipo prefiere utilizar a Sheets y Andújar como piezas de rotación en lugar de pilares inamovibles.

En las próximas semanas, la actividad en las oficinas del Petco Park será frenética. Los Padres han demostrado que tienen el capital y la ambición para ser protagonistas, y la búsqueda de ese último "garrote" será la clave para determinar si este equipo está listo para desbancar a los gigantes de la Liga Nacional.