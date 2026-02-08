Sin enemigas: Nitrogen galopó la distancia del Bayakoa S. (G3) disputado en Oaklawn Park

Suscríbete a nuestros canales

Nitrogen, ganadora del premio Eclipse Awards como Campeona Potra de 3 años, tras una campaña de cinco victorias de Grado la temporada 2025, regresó a la acción este sábado luego de su segundo lugar en la Breeders’ Cup Distaff (G1) el pasado mes de noviembre.

La entrenada de Mark Casse, no tuvo rivales en el Bayakoa S. (G3) de $250,000 corrida en el hipódromo de Oaklawn Park, Hot Springs, Arkansas, bajo las órdenes de su jinete habitual José Luis Ortiz.

La novena carrera de este sábado en Oaklawn Park, fue reservada para el el Bayakoa S. (G3) de $250,000 en la que seis yeguas enfrentaron a Nitrogen en esta carrera de 1.700 metros en pista de arena.

Nitrogen, es una hija de Medaglia d'Oro, guiada por José Luis Ortiz, se desplazó muy fácil en los primeros metros. Ortiz, esperó el momento oportuno para realizar el ataque final en la recta final.

Aunque Nitrogen fue exigida al fondo por su piloto, esta sin problemas acudió al llamado y avanzó con fuerzas en los últimos 100 metros para conseguir el triunfo en crono de 1:43.53 y dejar una ventaja de no menos de tres largos sobre Nerazurri, que le puso algo de resistencia durante los últimos 300 metros.

Notrogen, es una hija de Medaglia D’Oro en Tiffaby Case por Uncle Mo, que ahora colocó su récord de siete victorias en 13 presentaciones, con una producción elevada a $2,192,854 para sus conexiones del D.J. Stable LLC. La próxima salida podría ser en el Apple Blossom Stakes (G1) el 11 de abril.