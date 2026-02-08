Shakira sufre caída en su regreso a los escenarios

Suscríbete a nuestros canales

La estrella colombiana Shakira ha regresado a los escenarios como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”. La intérprete de 48 años deleitó a todos los asistentes en El Salvador con los éxitos más grandes de su carrera.

Shakira triunfando

Fue la noche del sábado 7 de enero que la querida “Loba”, regresó con su popular gira en la durante el 2025 recorrió diversos países como Perú, Brasil, Colombia, México, Argentina y Estados Unidos.

La nacida en Barranquilla, Colombia, que comenzó su gira el 11 de febrero del 2025, ha recaudado la jugosa cifra de 421,6 millones de dólares, consagrándose como el tour latino más exitoso de los últimos tiempos, superando a Luis Miguel.

Caída en el escenario

Tras varios meses de pausa la artista madre de dos pequeños llamados Sasha y Milan, regresó a su tour, brindando una noche mágica a los salvadoreños, en el Estadio Jorge “El Mágico” González.

Durante el show Shakira sufrió una pequeña caída cuando interpretaba su éxito “Si te vas” de 1998. Sin embargo, como buena estrella se levantó y siguió adelante cantando para sus fanáticos, que la apoyaron con gritos y aplausos.

En redes corren los vídeos de la caída, muchos aplaudiendo como siguió adelante y como en sus conciertos canta totalmente en vivo.

“Qué caída”, dijo con sonrisa la intérprete.