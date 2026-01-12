Aseguran que Shakira se enamorará de un futbolista este 2026

Suscríbete a nuestros canales

Mhoni Vidente es conocida por predecir hechos para los artistas más importantes, entre ellos Shakira, de quien ha hablado más de una vez. Recientemente la pitonisa habló del corazón de la estrella colombiana, afirmando que podría encontrar el amor.

¿Shakira con nuevo amor?

Vidente aseguró que la nacida en Barraquilla, encontrará un hombre este nuevo año y no será cualquiera, sino un futbolista que según la hará vivir momentos increíbles.

“Shakira se compromete este año, viene siendo un futbolista también. Va a ser más joven, a ella ya le gustaron los jovenazos”, indicó, despertando múltiples opiniones de quién será el afortunado que llegue a la vida de la ganadora de 4 Grammy, tras la ruptura con el padre de sus hijos Gerard Pique.

La tarotista recalcó que será un nuevo comienzo para la artista de 48 años, una nueva oportunidad en el amor y sentirse totalmente segura al lado de un hombre, tras los doce años que pasó al lado de Piqué.

Shakira desde su separación ha sido relacionado con varios hombres del medio como Lewis Hamilton, Tom Cruise, Alejandro Sanz y su expareja, Antonio de la Rúa.

Mhoni habla de Piqué

La astróloga cubana-mexicana, conocida también por sus visiones de políticos, eventos naturales y hasta fenómenos sociales del mundo, comentó que este año sonarán campanas de bodas en la vida de Gerard Piqué y su novia catalana, Clara Chía.

“También Piqué se casa con esa”, comentó, despertando intrigas en el público, ya que el empresario español jamás tomó la decisión de llegar al altar con Shakira.