Fans de Shakira “humillan” a Gerard Piqué en las calles de una ciudad española

Bárbara Chirino
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 04:52 pm

El exfutbolista y empresario español, Gerard Piqué, se convirtió en noticia viral por un incómodo episodio mientras paseaba por las calles de Ceuta acompañado de amigos.

El exdefensor del FC Barcelona, figura siempre bajo el escrutinio mediático tras su ruptura con Shakira, volvió a ser objeto de burla pública en un clip que ya circula por todas las redes sociales.

El gesto burlesco que vivió Gerard Piqué

El momento ocurrió cuando un grupo de chicas que viajaba en automóvil reconoció a Piqué caminando cerca de ellos. Sin pensarlo dos veces, decidieron hacer algo que rápidamente se volvió viral.

Cuando se estaban acercando al español, pusieron a todo volumen la “Sesión 53” de Bizarrap con Shakira, una canción que ha sido interpretada por muchos como una indirecta potente hacia el exfutbolista después de su mediático rompimiento.

En lugar de seguir su paseo con normalidad, las jóvenes comenzaron a cantar la letra a todo pulmón dirigidas hacia Gerard, lo que generó memes y clips virales.

La reacción de Piqué

Lejos de confrontar o sonreír ante la situación, el actual novio de Clara Chía optó por mantener la calma y seguir caminando sin responder, con la cabeza cubierta por una capucha y la mirada baja, lo que algunos interpretaron como gesto de incomodidad.

Sus acompañantes, que actuaron casi como guardaespaldas improvisados, también ignoraron los gritos, dejando que el exdefensor continuara sin generar ningún conflicto.

El video se propagó rápidamente en plataformas sociales, encendiendo una ola de comentarios y opiniones encontradas. Para muchos usuarios, la escena fue una “vuelta de karma” después de años de controversias personales y mediáticas entre Piqué y Shakira.

