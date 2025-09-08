Shakira rompe en llanto en su concierto ¿Recordó a Piqué? (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante su parada de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en Querétaro, México, Shakira rompió en llanto al interpretar su balada "Última", un tema profundamente personal que lanzó tras su ruptura con Gerard Piqué.

Su voz, cargada de emoción, no alcanzó a completar los últimos versos ante el público, generando un momento inolvidable y conmovedor en el escenario, en lo que sería una de las fechas de su residencia en territorio azteca.

Shakira se quiebra en "Última"

“Última” fue lanzada el 22 de marzo de 2024 como parte del álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”. Musicalmente, es una balada íntima al piano, una de las más confesionales del disco, cuya letra deja claro que es el último adiós de la barranquillera hacia Piqué.

En ella, expresa gratitud y reconocimiento por lo vivido, pero también la decisión firme de cerrar ese capítulo: “nos queda lo aprendido”.

La artista relató que sintió la necesidad de escribir y lanzar esa canción: “Ojalá sea la última canción que escriba sobre esto y para él tenía que sacarlo o me ahogaba”. Su sello incluso dudó, pero ella insistió, grabándola y mezclándola en un solo día.

Un momento vulnerable en Querétaro

El contexto del concierto en Querétaro añadía profundidad emocional. Mientras interpretaba la sentida canción, el público sintió la vulnerabilidad de la cantante, que no solo canta, sino que siente y comparte en carne viva.

Esa rendición sincera, sin artificio, provocó que incluso a Shakira se le cortara la voz y se derramaran sus lágrimas, transformando su espectáculo en una experiencia colectiva de catarsis, siendo acompañada en las voces por su público bajo un torrencial que se desató en pleno show.