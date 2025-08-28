Shakira enamora a México con esta versión de Javier Solís

Suscríbete a nuestros canales

Si alguna vez alguien dudó del poder de una voz capaz de quebrar corazones, fue porque no estuvo en el Estadio GNP Seguros el 26 de agosto, cuando Shakira tomó el escenario para cantar rancheras.

Con un sombrero característico, la barranquillera amenizó su espectáculo en el marco del inicio de la segunda fase de conciertos en territorio azteca, como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Shakira convirtió el bolero en ranchera

Con una energía presentación, la estrella interpretó “Sombras”, el clásico bolero ranchero popularizado por Javier Solís, acompañado del electrizante Mariachi Gama 1000. Más de 60.000 almas vibraron al unísono y la magia se sintió en el aire desde el primer acorde.

Con gran sentimiento, la colombiana confesó que esa canción era una de las favoritas de su padre, William Mebarak, lo cual puso un nudo en la garganta de más de uno en la audiencia.

En ese instante, el estadio dejó de ser solo un espacio, pues, se convirtió en símbolo de unión emocional entre países, generaciones y estilos musicales.

Regreso a México por todo lo alto

La artista multipremiada no perdió tiempo ni emoción en su retorno a México. Antes de las diez de la noche subió al escenario con “La Huesera”, y pronto conectó con el público cantando “Las de la intuición”, “Estoy aquí”, “Inevitable” y “Copa vacía”.

Pero el momento álgido llegó cuando invitó al Mariachi Gama 1000, agrupación que fusiona tradición mexicana con toques contemporáneos, y que ya había ganado notoriedad por rescatar la champeta que Shakira bailó en el Super Bowl.

En esta velada, el GNP Seguros también pudo vibrar con la voz de la mexicana Danna, quien fue invitada por la protagonista de la noche para así juntas interpretar “Soltera”, un momento que sin duda alguna, también revolucionó a las redes sociales.

Con esta serie de fechas, la ex de Piqué reeditó su hazaña: ya había sido la primera mujer en ofrecer ocho presentaciones consecutivas en el antiguo Foro Sol (ahora Estadio GNP Seguros), y ahora completa una residencia de doce conciertos entre marzo, agosto y septiembre de 2025.