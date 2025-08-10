Shakira le dedica una canción a Chris Martin y aviva rumores de amorío

Suscríbete a nuestros canales

La energía íntima y profunda que Shakira desató durante su presentación en el SoFi Stadium fue el punto culminante de su gira "Las mujeres ya no lloran". Ante tan especial velada, la barranquillera sorprendió a su público con una dedicatoria inesperada.

En un gesto cargado de gratitud y simbolismo, 'Shak' dedicó su emblemática balada "Antología" al vocalista de Coldplay, Chris Martin, quien se encontraba entre el público, emocionando a todo el estadio con una frase que resonó: “Gracias por tratar de arreglarme”.

Shakira agradece a Chris Martin

Minutos antes de interpretar este clásico de su álbum "Pies Descalzos", la artista pop expresó unas palabras sinceras: “La canción que sigue va para todos ustedes que han estado al pendiente de mí cuando no estaba en mi mejor momento… Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes”.

Además, lanzó una referencia juguetona a la canción "Yellow" de Coldplay: “Mi color favorito esta noche es el amarillo”, un guiño evidente que avivó la conexión entre ambos artistas.

El pasado de Shakira y Chris

Este acercamiento artístico no ha surgido de la nada. Días atrás, la ex de Piqué asistió con sus hijos al concierto de Coldplay en Miami, donde el británico sorprendió al público al dedicar un guiño a su éxito "Hips Don’t Lie" antes de cantar "Yellow".

La intérprete de "Monotonía" compartió luego el momento en redes, agradeciendo la muestra de camaradería y humanidad del músico británico.

En el pasado, Shakira concedió una entrevista a Rolling Stone, donde levantó el velo sobre uno de los personajes más significativos en su proceso de sanación tras su separación de Gerard Piqué: Chris Martin.

El exitoso cantante de se convirtió en un soporte diario indispensable para la cantante, quien lo calificó como “pieza clave en su despecho” y recuperación emocional.